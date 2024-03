Sete militantes do PSD pedem acordo com o Chega

Há um manifesto assinado por um grupo de sete militantes do PSD a pedir uma solução governativa à direita, agregadora de todo o espaço não socialista. Ou seja, incluindo o Chega.

Entre os subscritores estão o antigo vice-presidente do PSD Rui Gomes da Silva e o ex-autarca social-democrata de Castelo de Paiva Paulo Teixeira.



No documento a que RTP teve acesso, é pedido foco, responsabilidade e sentido de Estado ao PSD.



Os subscritores deste manifesto dizem que só um acordo que garanta um governo estável, com compromissos sólidos para quatro anos, coloca os interesses de Portugal em primeiro lugar.