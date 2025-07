Setúbal. Fernando Negrão lamenta apoio "inexplicável" do PSD nacional a ex-autarca comunista

Foto: Lusa

"O impacto é, de facto, muito grande nos militantes e simpatizantes do PSD no concelho de Setúbal. E, presumo que se alastrará a outras cidades do distrito, porque ninguém consegue compreender as razões que levaram a este apoio", diz, em declarações à Antena 1 o social-democrata.



Para Fernando Negrão, os militantes "não gostaram" da confirmação de que a ex-autarca comunista conta com o apoio oficial do PSD, mas, mais do que a decisão, o ex-líder parlamentar lamenta também a falta de explicações internas.



"Há um desconhecimento total da efetiva razão que leva a este apoio, porque não foi explicada. Não foi dada nenhuma explicação a não ser desvalorizar o PSD local e dizer que essa pode ser a razão do apoio a outra candidatura. Portanto, a surpresa, o desânimo e a falta de explicações levam a uma surpresa enorme e a uma incompreensão total sobre aquilo que leva a direção do PSD nacional a apoiar esta candidatura", insiste.



Ainda antes de confirmado, o nome de Maria das Dores Meira - candidata apoiada pela CDU em Almada nas últimas autárquicas e que perdeu a corrida eleitoral para o PS de Inês de Medeiros - já tinha sido rejeitado pela concelhia do PSD que, numa nota enviada aos militantes, contestou ter sido excluída do processo.



Fernando Negrão sublinha que não faz sentido que o PSD dê apoio a uma candidata a quem sempre dirigiu críticas: "Não só não teve sucesso na última corrida autárquica, como foi uma presidente muito combatida pelo PSD. É o conjunto destas circunstâncias que leva a decisão surpreendente da direção nacional. Ainda para mais quando falamos de pessoas que conhecem muito mal Setúbal e que não pediram explicações para conhecer melhor e para tomarem uma decisão desta natureza".



Questionado sobre a decisão do PSD pode deixar fugir votos para outras forças políticas - como é o caso do Chega, que venceu no distrito nas últimas legislativas -, Fernando Negrão admite que essa é uma forte possibilidade.



"Pode. E isso já aconteceu com muitos militantes do PSD, pelo menos do concelho, pessoas com quem eu falo e que votaram nas últimas eleições legislativas no Chega. Não é um número considerável. Agora, esse número corre o risco de aumentar - depois de uma decisão inexplicável como é esta. Eu digo inexplicável porque não houve explicações e porque, de facto, não há nenhuma razão para isto ter acontecido".



Maria das Dores Meira foi autarca pela CDU - partido do qual se desfiliou - em Setúbal ao longo de 12 anos e, após ter sido candidata em Almada nas autárquicas em 2021, quer voltar a liderar o concelho setubalense onde é agora apoiada pelo PSD.