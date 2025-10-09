Setúbal um concelho com longa tradição industrial que procura mão de obra especializada e de qualidade

, a pouco mais de 15 quilómetros da cidade. Uma situação que obriga os estudantes a viagens de transportes públicos que podem demorar uma hora. Tudo devido ao estrangulamento do trânsito na Estrada Nacional 10.Na apresentação do concelho aparecem praias de areia branca e água cristalina, uma serra da Arrábida, Reserva da Biosfera da UNESCO, um estuário do Sado onde vivem comunidades de golfinhos roazes.

Mas a falta de limpeza das ruas é apontada pelos habitantes que juntam ao rol de queixas a falta de segurança, o estacionamento tarifado, até nas zonas residenciais e os preços proibitivos da travessia do Sado. As praias de Troia foram durante anos lugares de lazer de setubalenses e azeitonenses.





Concorrem às autárquicas em Setúbal nove candidatos:

André Martins da CDU, atual presidente da autarquia, Fernando José do PS, Maria das Dores Meira, que esteve à frente da Câmara durante 15 anos e que concorre agora como independente, com o apoio do PSD e do CDS, Flávio Lança do Iniciativa Liberal, Daniela Rodrigues do Bloco de Esquerda, António Cachaço do Chega, Mariana Crespo do PAN, André Dias do Livre e Cláudio Fonseca do ADN.

Todos os candidatos têm na lista a preocupação de aumentar a oferta de habitação a preços acessíveis. Recorrendo a cooperativas, ao equipamento municipal ou à construção de habitação pública. O estacionamento de Setúbal é outro das questões que os candidatos querem resolver. O contrato de concessão, de 40 anos, assinado em 2021 com a empresa DataRede, foi denunciado por unanimidade pela autarquia. O assunto está em tribunal, mas alguns dos candidatos autárquicos são claros em defender a revisão deste contrato.

Em terra de bom peixe, os pescadores de Setúbal temem que a faina tenha os dias contados. Quem anda ao mar vê o peixe que apanha comprado a um baixo preço. Mas nas bancas dos mercados o preço dispara na venda ao público. Uma realidade que vai acabar com a pesca em Setúbal, garante quem anda 12 a 14 horas no mar.

No mercado do Livramento, ex-libris da cidade, a azáfama nas bancas com as cores garridas conquistam os turistas que tiram fotografias, logo pela manhã. Mas os comerciantes desabafam que apesar da visita, os estrangeiros não compram, não consomem. Os clientes habituais são do concelho de Setúbal e é ao fim de semana que mais se vende no mercado.