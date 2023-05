SIS. Marcelo Rebelo de Sousa só foi informado seis dias depois

Afinal o Presidente da República só foi informado pelo primeiro-ministro da intervenção das secretas seis dias depois dos incidentes no Ministério das Infraestruturas. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa conversaram ao telefone no dia 29 de abril mas foi só a 2 de maio que a atuação do SIS foi abordada num encontro no Palácio de Belém.