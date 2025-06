Na inauguração da Feira do Livro de Lisboa, o presidente foi confrontado por uma mulher que o acusou a ele e ao Governo de inação perante a situação em Gaza. Depois, recusou ouvir as explicações de Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente cancelou a viagem para ver a Seleção e deu prioridade à formação do Governo.



Na Feira do Livro, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu convocar as eleições presidenciais para 18 de janeiro.