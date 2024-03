Foto: António Cotrim - Lusa

Dos quatro nome referidos por André Ventura, quando este afirma que há "forças vivas do PSD" que defendem um acordo com o Chega depois das eleições, só Rui Gomes da Silva confirma que defende um acordo parlamentar entre a AD e o Chega. Miguel Relvas e Ângelo Correia dizem que não falaram com o líder do Chega.