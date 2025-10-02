Só um partido fala de segurança? Livre nega e avisa que é "conto do vigário"

por Camila Vidal

Fotos: Camila Vidal

De visita a Vila Franca de Xira, Rui Tavares foi interpelado por um eleitor, antigo agente e sindicalista da PSP, que avisou o porta-voz do Livre que é preciso que mais partidos falem de segurança.

Rui Tavares respondeu que não é só o Chega a falar do tema, e avisou que as forças de segurança não podem cair no "conto do vigário" dos que muito prometem, mas colocam as pessoas "numa situação de polariação com a sociedade".
A visita ao Ribatejo foi rápida, a olhar para o relógio, mas ainda deu tempo para conhecer os cães e gatos do Centro de Recolha Animal do concelho.
