Socialista Luísa Salgueiro apoia candidatura de António José Seguro

"No momento em que o país enfrenta importantes desafios económicos, sociais e territoriais, expresso publicamente o meu apoio à candidatura de António José Seguro a Presidente da República, reconhecendo nele um líder com uma visão clara e um compromisso firme com o poder local e com a coesão territorial", afirmou Luísa Salgueiro numa nota enviada à Lusa.

Para a também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o antigo secretário-geral do PS "sempre demonstrou respeito profundo pelo papel das autarquias, valorizando a proximidade aos cidadãos e a importância das políticas públicas municipais na promoção do desenvolvimento, da solidariedade e da justiça social".

António José Seguro representa "a escolha certa de um Presidente da República que promove um Portugal mais justo, descentralizado e solidário, onde o poder local seja reconhecido como pilar essencial da democracia e do progresso", acrescentou.

"Acredito que o seu percurso político, pautado pela seriedade, pela capacidade de diálogo e pela defesa intransigente dos valores democráticos, constitui uma mais-valia para o país", defendeu Luísa Salgueiro, presidente do conselho diretivo da ANMP, com sede em Coimbra.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.