Socialista Marta Temido, fundadores do BE e vários ativistas na rentrée bloquista em Coimbra

O programa do "Fórum Socialismo", divulgado nas redes sociais do BE, conta este ano com a participação da eurodeputada e antiga ministra da Saúde do PS Marta Temido, que falará sobre "O futuro da União Europeia".

A abertura dos debates, no sábado, caberá ao bloquista José Manuel Pureza, candidato nas autárquicas à Câmara Municipal de Coimbra, e o fecho, no domingo, ficará a cargo da coordenadora nacional, Mariana Mortágua.

No primeiro dia, Ibon Uría Molero, do espanhol Podemos, falará sobre "Como comunicar à esquerda", seguindo-se uma sessão sobre Inteligência Artificial com o antigo líder parlamentar e candidato à autarquia de Matosinhos, Pedro Filipe Soares.

O fundador do BE e antigo coordenador Francisco Louçã vai responder à pergunta "Já viste a luta de classes no teu prato do jantar?", e Cristina Mesquita de Oliveira, fundadora da VIDAs -- Associação Portuguesa de Menopausa, juntamente com Andrea Peniche, ativista feminista, vão debater "como acabar com o tabu" à volta do tema da menopausa.

"A crise dos liberalismos" é o tema da sessão encabeçada pelo fundador Fernando Rosas, e a ativista pela igualdade de género Paula Cosme Pinto falará numa sessão intitulada "Da manosfera à urna: por que os rapazes estão a votar à direita".

O dia termina com uma sessão sob o lema "Palestina Vencerá" que vai juntar a eurodeputada e antiga coordenadora do partido Catarina Martins e o ativista brasileiro Thiago Ávila, que integrou no mês passado a comitiva no veleiro Madleen, que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza, e chegou a estar em isolamento prisional pelas autoridades israelitas.

O segundo dia abre com uma palestra sobre segurança, pelo antigo líder parlamentar bloquista Fabian Figueiredo, Luís Fazenda e José Manuel Pureza irão abordar "Trump e a desordem internacional", e os investigadores António Brito Guterres e Maria José Oliveira abordarão o tema "O Bemformoso - das raízes medievais ao gueto político-mediático".

O "Fórum Socialismo" 2025, organizado pelo BE mas também pela família europeia "The Left", contará com a presença de representantes do espanhol Podemos e também do França Insubmissa.