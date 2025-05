José Luís Carneiro diz-se disponível para se recandidatar à liderança do PS. O antigo ministro da Administração Interna perdeu as diretas de 2023 para Pedro Nuno Santos. As eleições internas devem ser marcadas no próximo sábado, mas há socialistas que defendem que devia ser Carlos César a assumir a liderança do partido até às autárquicas.