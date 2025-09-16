Socialistas querem mais diálogo e menos agressividade da parte do ministro da Educação

por João Alexandre - Antena 1

Foto: Paulo Novais - Lusa

Os socialistas dizem que Fernando Alexandre tem de ser mais aberto ao diálogo sobre a escola pública e menos agressivo e polarizador.

Um recado deixado durante apresentação de quase uma dezena de iniciativas na Assembleia da República, com o PS a garantir, que é oposição, mas que também quer ser um parceiro do executivo.

Os socialistas apresentaram um total de nove iniciativas, entre as quais dois projetos de lei.

Em destaque, as propostas para alterar o modelo de eleição dos direitores escolares, ou a iniciativa que prevê uma maior abertura das escolas ao associativismo estudantil.
