Socialistas realizam este sábado a convenção autárquica. Secretário-geral quer a vitória nas eleições
Depois do descalabro nas legislativas, o PS quer dar sinais de união interna e garantir o maior número possível de Câmaras nas eleições autárquicas do mês que vem. Os socialistas fazem hoje em Coimbra a sua convenção autárquica.
À chegada a esta convenção autárquica, o secretário-geral do PS marcou a vitória como o objetivo a atingir, o partido com mais votos no país.
A convenção autárquica tinha sido adiada uma semana por causa do acidente do elevador da Glória em Lisboa, um momento trágico que pode ter efeitos nas eleições na capital.
A convenção fecha pela hora de almoço com o discurso do secretário-geral do partido.
