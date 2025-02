Solverde paga 4.500 euros por mês à empresa de Montenegro

Miguel A. Lopes - Lusa

Depois da polémica sobre interesses imobiliários a envolver a empresa da família do primeiro-ministro, surge agora esta novidade, que pode levantar questões de incompatibilidade, até porque no final deste ano o Governo terá de se pronunciar sobre o fim da concessão aos casinos Solverde.



Isto apesar da garantia deixada pelo primeiro-ministro há uma semana, no debate da moção de censura, de que não havia conflitos de interesse nas funções desempenhadas antes de liderar o PSD.



O grupo Solverde mantém uma ligação a Luís Montenegro. É o próprio grupo a confirmá-lo, explicando que paga o valor para ter em troca serviços no domínio da proteção de dados pessoais, sem especificar quem presta os serviços.



A empresa, sediada em Espinho, representa pelo menos 30 por cento da faturação da Spinumviva.