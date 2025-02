Solverde paga avença de 4.500 euros à empresa familiar de Montenegro

Apesar da garantia que o chefe do Executivo deixou no debate da última sexta-feira, de que não haveria conflitos de interesses nas funções que desempenhou antes de liderar o PSD, o grupo Solverde ainda apresenta ligação a Luís Montenegro.



De acordo com o Expresso, a ligação com o grupo de casinos e hotéis ainda se mantém, com a Solverde a pagar 4.500 por mês à empresa familiar do primeiro-ministro. A empresa, com sede em Espinho, representa pelo menos 30 por cento da faturação da Spinumviva.





A confirmação é dada pelo próprio grupo ao jornal, explicando que paga o valor para ter em troca "serviços especializados de compliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais". Sem especificar quem presta os serviços.







O acordo entre as duas empresas foi celebrado seis meses depois do registo da Spinumviva, com a morada e o número de telemóvel de Luís Montenegro. O Expresso avança que a Solverde pagou por serviços jurídicos, no valor de 2.500 euros, até maio de 2022. Desde essa altura, o valor aumentou para 4.500 euros.