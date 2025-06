"Somos um partido de oposição a este Governo". José Luís Carneiro é o novo secretário-geral do PS

Relembrando que, nos próximos meses, o país político vai estar concentrado nas eleições autárquicas, José Luís Carneiro garantiu que os candidatos socialistas se regem por princípios de integridade, transparência e prestação de contas.







Entretanto, numa nota no site da Presidência lê-se que o presidente da República "receberá em audiência, no Palácio de Belém, o novo Secretário Geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, na próxima terça-feira, dia 1 de julho, pelas 15h00".





“O PS, que a partir de hoje tenho a honra de liderar, é um partido de valores e de princípios”, declarou José Luís Carneiro.“Estamos no início deste caminho. Temos de dar passos sólidos, sabendo o que queremos e para onde queremos caminhar. Sem precipitações, sem tentações táticas, sem nos concentrarmos excessivamente em questões conjunturais”.O novo líder socialista, de procurar vedetismo individual”, considerando que o fazem “impondo um custo às nossas sociedades”.“Tomam decisões precipitadas, exploram os medos e anseios e inflamam as emoções”, condenou. “Esses políticos podem ter a vida mediática fácil e apoios conjunturais, mas levam-nos para o atraso, minam a nossa coesão social (…). Tiram-nos o futuro que todos merecemos”., assegurou. “Procuro ter sentido de responsabilidade. Procuro ser parte da construção de caminhos melhores para o país”.O secretário-geral do PS vincou que o seu partido, que ficou em terceiro lugar nas eleições de maio passado, sendo ultrapassado pelo Chega, é um partido de oposição ao Executivo de Luís Montenegro.Este Governo parece que ameaça os cidadãos em vários domínios que reputamos de fundamentais. Parece que querem enfraquecer o Estado Social. Para que querem abrir o caminho a negócios com funções sociais. Abdica de uma política económica sólida”, enumerou.Assim sendo, “o PS usará todos os instrumentos de fiscalização para se opor a medidas que sejam erradas, injustas ou nos pareçam injustificadas ou ineficazes”, prometeu.O sucessor de Pedro Nuno Santos aproveitou ainda para criticar medidas do Governo de Montenegro em setores como a saúde ou a habitação.