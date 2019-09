Sondagem Católica para a RTP. PSD perde maioria absoluta

Ficha técnica. Esta sondagem foi realizada pelo CESOP%u2013Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 22de setembro de 2019. O universo alvo é composto pelos votantes na eleição para a Assembleia Legislativa da região Autónoma da Madeira. Foram selecionadas dezanove freguesias do R.A.M. de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral de cada freguesia) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados das cinco candidaturas mais votados em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 6406 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 66.2%.