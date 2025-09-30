Sondagem Católica. Pedro Duarte e Manuel Pizarro empatados na corrida à Câmara do Porto

Maioria absoluta pouco provável

Há 13 vereadores para eleger e não há perspetivas de uma maioria absoluta.

A distribuição de intenções de voto desta sondagem levaria a que a coligação PSD/CDS/IL obtivesse entre quatro a seis mandatos, o PS entre quatro a cinco e o Chega entre um a dois.





O Livre, o candidato independente Filipe Araújo e a CDU teriam entre zero a um mandatos cada.

A mobilidade e segurança foram indicados por cerca de um em cada quatro entrevistados e de seguida surge a saúde e imigração. O turismo só é problema para sete por cento dos inquiridos.





Ficha Técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público nos dias 27 e 28 de setembro de 2025. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes e recenseados no concelho do Porto. Foram selecionadas cinco freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013, 2017 e 2021 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados ao nível do concelho de cada uma das cinco listas mais votadas. Os domicílios em cada freguesia foram selecionados por caminho aleatório e foi inquirido em cada domicílio o próximo aniversariante recenseado eleitoralmente no concelho. Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1163 inquéritos válidos, sendo 58% dos inquiridos mulheres. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, freguesia e voto nas legislativas 2025. A taxa de resposta foi de 43%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1163 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.





O ADN, o Partido Liberal Social (PLS), o Volt e o PTP ficam aquém do um por cento das intenções de voto.A percentagem de quem ainda tem a escolha em aberto é significativa (14 por cento), e sem distribuição destes indecisos, a intenção direta de voto revela um evidente empate técnico. Pedro Duarte e Manuel Pizarro surgem separados por apenas um ponto percentual, com vantagem para o candidato do PSD, CDS e Iniciativa Liberal, com 24 por cento das intenções de voto. Em segundo lugar surge Pedro Duarte (26 por cento) e apenas cinco por cento acreditam que será o Chega a vencer as eleições no Porto.