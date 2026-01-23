Sondagem Católica. Seguro com larga vantagem sobre Ventura na segunda volta

O candidato apoiado pelo PS, António José Seguro, conta com uma estimativa de resultado eleitoral de 70%, enquanto o candidato e líder do Chega, André Ventura, reúne nesta sondagem 30%.





A confirmar-se este resultado, Seguro alcança mais do dobro do resultado alcançado no último domingo (31,12%) e André Ventura sobe sete pontos percentuais (23,52%).





De recordar que o Presidente da República eleito com maior percentagem de votos desde o 25 de Abril foi Mário Soares, em 1991, com 70,35% dos votos.

Em relação aos resultados obtidos na primeira volta, Seguro e Ventura parecem garantir, de acordo com esta sondagem, o apoio de quase todos os inquiridos que votaram neles na primeira votação, com a manutenção de 99 e 93% dos votos, respetivamente.





Por isso, o comportamento dos eleitores que votaram noutros candidatos será determinante para apurar o resultado final destas eleições, uma vez que abrange um universo de mais de dois milhões de eleitores. E neste momento, grande parte dos votantes em Cotrim de Figueiredo, Gouveia e Melo e Marques Mendes dizem-se inclinados para votar em Seguro.

Caracterização do voto na primeira volta

Ficha Técnica:

Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público nos dias 20 e 21 de janeiro de 2026. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de entrevistados na última sondagem pré-eleitoral que aceitaram voltar a ser contactados depois das eleições. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Foram obtidos 1102 inquéritos válidos, sendo 43% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 30% da região Norte, 21% do Centro, 34% da A.M. de Lisboa, 6% do Alentejo, 5% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e da primeira volta das eleições presidenciais. A taxa de resposta foi de 97%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1102 inquiridos é de 2,9%, com um nível de confiança de 95%.



*Esta taxa de resposta é anormalmente elevada devido à especificidade metodológica deste estudo. Apenas foram contactadas pessoas que previamente tinham dado autorização – 97% das que atenderam o telefone aceitaram responder ao questionário.

Poucos dias após a primeira volta das eleições presidenciais, a Universidade Católica divulga os resultados da mais recente sondagem já a pensar na segunda volta, que se realiza a 8 de fevereiro.No entanto, a sondagem da Universidade Católica alerta para a dificuldade de estimar a participação eleitoral em sondagens, estimando que o “nível de participação terá efeito direto na diferença de percentagem entre os dois candidatos”, não obstante a mais elevada participação eleitoral em presidenciais dos últimos 20 anos na primeira volta.Entre os inquiridos que votaram em Cotrim de Figueiredo, o terceiro candidato mais votado, António José Seguro mobiliza 56% dos votos e André Ventura reúne 16%.Já entre os inquiridos que votaram em Gouveia e Melo, 67% afirma que irá votar em Seguro e 14% atribui o seu voto a Ventura. Por fim, entre os votantes de Marques Mendes, são 69% os que adiantam que vão votar em Seguro e 10% os que votam em Ventura.À esquerda, onde os candidatos obtiveram resultados pouco expressivos, o candidato apoiado pelo PS reúne sem surpresas um apoio quase unânime (91 por cento).Na comparação entre os dois candidatos que vão à segunda volta, António José Seguro obtém grande parte do voto feminino (67%) e é também mais votado entre a população com o ensino superior (71%). Por sua vez, André Ventura reúne grande parte dos votos entre os homens (54%) e entre os inquiridos com menor escolaridade.Já André Ventura deverá preservar praticamente todos os inquiridos que votaram no Chega (93%) e ainda 19% dos inquiridos que atribuíram o seu voto à AD.Quanto à probabilidade de alteração do sentido de voto até ao dia 8 de fevereiro,A certeza em relação ao voto é ligeiramente mais elevada entre os inquiridos que garantem votar em Seguro (87%) do que entre os inquiridos que dão o seu voto a Ventura (78%).De destacar que os participantes nesta sondagem sãoPor esse motivo, a taxa de resposta é muito mais elevada do que o habitual.Para além de olhar para o que se poderá passar a 8 de fevereiro,Entre os votantes em André Ventura, 80% diz ter decidido com muita antecedência, enquanto apenas 47% responde o mesmo em relação a António José Seguro. Houve 10% dos inquiridos que decidiram votar em Seguro no próprio dia da votação, 26% que tomaram a decisão na última semana e 16% que decidiram nos últimos 15 dias.Quanto à divisão do eleitorado por sexo, idade e escolaridade, Seguro é o mais votado entre os eleitores mais velhos e também entre as mulheres e os eleitores com maior nível de escolaridade.Cotrim de Figueiredo, candidato que ficou em terceiro lugar na primeira volta, reuniu uma votação muito significativa entre os eleitores com menos de 35 anos, mas foi incapaz de ter um resultado relevante entre os votantes com 65 ou mais anos.Em relação à primeira volta na comparação com o voto nas eleições legislativas de 2025, António José Seguro reuniu 70% dos eleitores que votaram no PS e 16% dos que votaram na AD.Já André Ventura segurou 86% dos votos do Chega e contou com 12% dos votantes na AD nessa primeira volta. Cotrim de Figueiredo foi buscar 29% dos votos que em legislativas tinham ido para a AD.Quase todos os inquiridos que declaravam que iriam votar em Seguro ou em Ventura acabaram por concretizar essa intenção.Por outro lado, alguns inquiridos que tencionavam votar em Cotrim de Figueiredo mudaram para André Ventura (7%), António José Seguro (4%) ou Manuel João Vieira (4%).Houve 10% dos inquiridos que declaravam o seu voto a Marques Mendes e acabaram por votar em Seguro. Outros 7% mudaram de ideias e votaram em Ventura. No caso de Gouveia e Melo, 13% mudaram de ideias para votar em Seguro e 7% foram votar em Ventura.Esta sondagem mostra ainda quais foram os principais motivos apontados para votar nos diferentes candidatos.. Gouveia e Melo (78%) e Marques Mendes (85%) também obtêm percentagens significativas neste campo, mostrando a força inicial das suas candidaturas.Os inquiridos respondem, em relação aos dois candidatos que alcançaram a segunda volta, que consideram Ventura e Seguro os candidatos “menos maus” (ambos reúnem 76% nesta resposta em concreto).