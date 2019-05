Sondagem Católica/RTP aponta PS à frente nas legislativas

O Bloco de Esquerda conseguiria 9 por cento dos votos, seguido da CDU com 8 por cento.



O CDS/PP atingiria, de acordo com a estimativa da Universidade Católica, os 6 por cento, enquanto o PAN chegava aos 4 por cento.



O voto em outras forças políticas, os votos em branco ou nulos representam 9 por cento dos votos.



Ficha técnica:

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP%u2013Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 26 de maio de 2019. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Europeias deste dia. Foi selecionada uma subamostra da amostra utilizada para a projeção para as Eleições Europeias. Nesta subamostra os eleitores foram convidados a responder em quem votaram nas europeias e em quem votariam em eleições legislativas. Os resultados foram depois ponderados pelas projeções apresentadas para as Eleições Europeias, garantindo assim um maior equilíbrio desta subamostra. Foram obtidos 4589 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 78%.