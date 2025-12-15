Política
Sondagem da Católica dá Ventura à frente na corrida para as Presidenciais
André Ventura está à frente na corrida para as eleições presidenciais, mas a vantagem em relação a Marques Mendes e Gouveia e Melo é mínima. Os três candidatos surgem empatados na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público.
Os três podem assim passar à segunda volta, tal como António José Seguro.
Mas, neste cenário, André Ventura perde para todos os adversários, ao contrário de Marques Mendes que consegue derrotar todos os outros candidatos.