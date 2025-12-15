Sondagem da Católica dá Ventura à frente na corrida para as Presidenciais

André Ventura está à frente na corrida para as eleições presidenciais, mas a vantagem em relação a Marques Mendes e Gouveia e Melo é mínima. Os três candidatos surgem empatados na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público.

RTP /
VER MAIS
André Ventura com 22%, Marques Mendes com 20% e Gouveia e Melo com 18%.

Os três podem assim passar à segunda volta, tal como António José Seguro.

Mas, neste cenário, André Ventura perde para todos os adversários, ao contrário de Marques Mendes que consegue derrotar todos os outros candidatos.
PUB
PUB