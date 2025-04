Sondagem da Católica. Gouveia e Melo é o favorito dos portugueses às presidenciais

Ficha técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 17 e 26 de março de 2025. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1206 inquéritos válidos, sendo 43% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 31% da região Norte, 21% do Centro, 33% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e das últimas eleições legislativas. A taxa de resposta foi de 29%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1206 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.



*Foram contactadas 4177 pessoas. De entre estas, 1206 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.

O CESOP apresentou nove nomes aos participantes na sondagem e foi Gouveia e Melo quem se destacou:Luís Marques Mendes surge em segundo lugar, com 44%, seguido de António José Seguro (33%), António Vitorino (27%), André Ventura (19%), Catarina Martins (17%), Mariana Leitão (15%), Sampaio da Nóvoa (13%) e Paulo Raimundo (8%).Foi também pedido a cada inquirido que, dos vários candidatos nos quais disse admitir votar, escolhesse o seu favorito. Gouveia e Melo voltou a liderar a lista, arrecadando 37% das escolhas.Luís Marques Mendes foi o favorito de 19% dos participantes, seguindo-se André Ventura com 9%, António José Seguro e António Vitorino empatados com 7%, Catarina Martins com 4%, Mariana Leitão e Sampaio da Nóvoa (ambos com 3%) e, por fim, Paulo Raimundo, com 2%.Quando questionados sobre, com 85% dos inquiridos a recusarem votar no líder comunista.André Ventura foi o segundo mais escolhido, com 79% a responderem que não votarão de certeza no presidente do Chega.Seguiu-se Catarina Martins (77%), Mariana Leitão e Sampaio da Nóvoa (ambos com 76%), António Vitorino (64%), António José Seguro (57%), Luís Marques Mendes (51%) e Gouveia e Melo (30%).