Sondagem da Católica. Maioria dos portugueses acha Montenegro mais competente do que Pedro Nuno

Eleitores querem ver saúde como principal tema da campanha



Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 17 e 26 de março de 2025. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1206 inquéritos válidos, sendo 43% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 31% da região Norte, 21% do Centro, 33% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e das últimas eleições legislativas. A taxa de resposta foi de 29%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1206 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.



*Foram contactadas 4177 pessoas. De entre estas, 1206 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.

Perante a questão “qual dos dois está mais bem preparado para exercer o cargo de primeiro-ministro”,. Outros 17% acham que nem um nem outro estão bem preparados para esse papel.Na sondagem do CESOP realizada em fevereiro de 2024, os resultados foram bastante diferentes e Pedro Nuno saiu mesmo a ganhar: foi escolhido por 39% e Montenegro por 38%.O inquérito de abril deste ano, agora divulgado, quis ainda decifrar, enquanto 18% responderam que nenhum é competente.A nível da honestidade destes dois rivais políticos, as respostas foram mais equilibradas: 35% acham o primeiro-ministro mais honesto e 32% pensam que é mais honesto o líder do Partido Socialista. De resto, 23% disseram não reconhecer honestidade nem num, nem noutro.Luís Montenegro destacou-se na questão, enquanto Pedro Nuno Santos foi a escolha de apenas 30%.Questionados sobre os temas que gostariam de ver tratados na campanha para as legislativas de maio, a saúde ocupou o topo da lista, sendo escolhida por 63% dos participantes.Seguiu-se a habitação (40%), educação (26%), salários e pensões (14%), imigração (9%), economia (7%), Europa e guerra (4%), corrupção (3%) e segurança e justiça (ambos os temas com 2%).A educação continua como um dos temas mais referidos. A corrupção parece estar a perder centralidade e mesmo temas paralelos a este, como a honestidade, a transparência ou a ética só são referidos por uma minoria de pessoas”, explica o CESOP no relatório da sondagem.