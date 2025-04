Sondagem. Maioria considera que Montenegro não deu esclarecimentos suficientes

Foto: José Coelho - Lusa

Na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, 51% dos inquiridos dizem que o principal responsável pela crise é Luís Montenegro e a AD. E mais de metade defendem que teria sido melhor para o país o Governo não ter apresentado uma moção de confiança.



A percentagem dos que apontam culpas ao líder do PS é menor: apenas 20%.



A queda do Governo aconteceu na sequência do caso que envolveu a empresa da família de Luís Montenegro.



Nesta altura, 69% dos inquiridos consideram que o primeiro-ministro ainda não esclareceu tudo o que era necessário explicar.