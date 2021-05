Sondagem. Maioria é favorável a remodelação governamental

Em um ano e meio, apenas mudou o ministro das Finanças, e alguns secretários de Estado. Dezanove por cento acreditam que Eduardo Cabrita não tem condições para continuar no Governo, 11% querem que Marta Temido seja substituída à frente do ministério da saúde.



Apesar das mudanças sugeridas, 92% acreditam que vai cumprir o mandato até ao fim. Divergem só em quem deve o Governo apoiar-se - à esquerda, ou à direita.



42% referem o PSD como parceiro de negociação. 28% querem um documento com a assinatura do Bloco de Esquerda. 20% aprovam a solução encontrada no ano passado, e querem uma negociação com o PCP. Nestas contas, os inquiridos puderam indicar mais do que um partido para fazer aprovar o orçamento.



Quanto a compromissos de longo prazo, mais de metade dos inquiridos defendem que o Governo não deve fazer nenhum tipo de acordo, e deve negociar lei a lei, como tem feito até agora. São menos os que defendem um acordo de bloco central ou de geringonça.