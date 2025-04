Sondagem. Montenegro é o único líder partidário com avaliação positiva

Foto: Pedro A. Pina - RTP

É uma vantagem ligeira em relação ao PS, que surge em segundo lugar com 27 por cento.



Mas a diferença não é significativa e está dentro da margem de erro, o que significa que as duas forças políticas estão em empate técnico.



Em terceiro lugar aparece o Chega com 17 por cento.



Ainda há muitos indecisos e, depois da crise política, os inquiridos decidiram baixar a avaliação que fazem do Governo e dos líderes partidários.