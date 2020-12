Sondagem prevê vitória de Marcelo à primeira volta com votação transversal

Tudo decidido à primeira volta: se as Eleições Presidenciais fossem hoje, Marcelo Rebelo de Sousa conseguiria uma vitória folgada. A sondagem atribui a Marcelo Rebelo de Sousa 68% - muito à frente de Ana Gomes, em segundo, com 13% e de André Ventura em terceiro, com 8%.



João Ferreira e Marisa Matias estão empatados com 5%.



Este valor representa uma queda grande da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda face ao resultado de há cinco anos.



Esta estimativa tem por base as intenções de voto declaradas pelos inquiridos nesta sondagem.



Houve ainda 33% dos eleitores que não sabem em quem vão votar ou não responderam.



A sondagem mostra que Marcelo Rebelo de Sousa conquista eleitorado em todos os partidos, e no caso do Bloco de Esquerda consegue até ficar à frente da candidata oficial do partido.