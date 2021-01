Sondagem. PS mantém cenário de vitória em Legislativas

Nesta sondagem, o PS garante 35% a estimativa de voto de 35% do eleitorado, quatro pontos percentuais abaixo dos 39% de uma sondagem do mesmo centro de estudos da Católica realizado para a RTP e publicada esta quinta-feira (39%).





À semelhança deste estudo, a sondagem deste domingo garante uma margem confortável à esquerda do Parlamento, com 49% da votação em putativas legislativas, ainda que com a perda de três pontos percentuais (eram 52% no estudo realizado entre os dias 11 e 14 de janeiro e apresentado quinta-feira).







O PSD, que na sondagem anterior obtinha 28%, fica-se agora pelos 23%, perdendo cinco pontos, e o Chega, que tinha antes 8%, sobe agora para os 9%.

A subir apresenta-se agora também o BE, para os 8% (na anterior 7%).

A CDU (PCP e Verdes) mantém-se com 6%, mas é ultrapassada pela IL, que agora tem 7%, contra os 5% de há três dias.Entretanto, PAN e CDS-PP mantêm os 2% e surge agora nestas contas o Livre – desaparecido no estudo de quinta-feira – com 1% de estimativa de voto.

Ficha técnica

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 24 de janeiro de 2021. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Presidenciais deste dia. Foi selecionada uma subamostra da amostra utilizada para a projeção para as Eleições Presidenciais. Nesta subamostra os eleitores foram convidados a responder em quem votaram nas presidenciais e em quem votariam em eleições legislativas. Os resultados foram depois ponderados pelas projeções apresentadas para as Eleições Presidenciais, garantindo assim um maior equilíbrio desta subamostra. Foram obtidos 4637 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 79%.