O apagão de segunda-feira adiou a divulgação da última sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e jornal Público. De acordo com esta sondagem a AD descolou do PS. A coligação PSD/CDS tem agora 32 por cento - sobe três pontos no último mês. O PS desce 1 ponto percentual para 26 por cento.