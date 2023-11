O líder do PSD desvaloriza o facto de o PSD não aproveitar a crise para descolar do PS, apontando para a campanha que ainda está pela frente. Sobre as pensões, Luís Montenegro promete que não cortará um cêntimo às pensões e que o complemento solidário para idosos será atualizado de modo a atingir os 820 euros em 2028, com rendimento mínimo garantido dos idosos de 820 euros nesse ano.