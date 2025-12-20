Sousa Real apela a diálogo entre partidos "democráticos" face a ameaça a direitos humanos

"Basta olharmos para Trump, para a China de Xi Jinping ou até mesmo para o presidente Putin, para percebermos que, efetivamente, temos hoje uma ameaça global que nos tem que convocar todos os partidos do espectro democrático para fazer este diálogo", apelou, no discurso de encerramento do nono Congresso do PAN, no qual foi reeleita com quase todos os votos dos delegados.

A líder do PAN enumerou, como exemplos desse diálogo, a presença do partido em coligações autárquicas nos concelhos de Sintra e Coimbra, acrescentando que quer dar continuidade a "esse trabalho para que não haja um passo atrás nos direitos humanos" e nas causas do partido.

Num discurso em que começou por saudar a lista opositora, que esteve ausente, e enfatizou que "em democracia é bom que existam diferentes visões", Sousa Real afirmou que, neste Congresso, começou um "novo ciclo do PAN" e um "novo ciclo político para o país".

A líder do PAN definiu ainda como principais desafios dos últimos anos à frente do partido a instabilidade política, que levou as suas direções a enfrentar já sete atos eleitorais, mais eleições do que "qualquer outra liderança do PAN ou de outros partidos", e os conflitos internacionais, nomeadamente na Palestina e na Ucrânia, e os seus impactos na economia

"O PAN tem dado resposta também a essas preocupações, evidentemente dando o seu cunho de sustentabilidade , de justiça e de progresso económico, estando aliado o progresso social e ambiental, que não deve nem pode ficar por atrás", frisou.

Inês de Sousa Real foi hoje reeleita para um terceiro mandato como porta-voz do PAN, com 69 dos 72 votos dos delegados, conquistando todos os lugares da direção.