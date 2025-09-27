Spinumviva. Luis Montenegro diz estar "tranquilo" com todo o processo
Luís Montenegro garantiu que está tranquilo em relação ao processo Spinumviva. E pediu aos jornalistas para não serem incorretos nas perguntas que fazem.
O primeiro-ministro rejeitou ter demorado a responder ou ter enviado informações incompletas no âmbito da averiguação preventiva à empresa Spinumviva.
Em resposta ao jornal Público, é feita uma associação da data dos pedidos de documentação feitos no âmbito da averiguação preventiva, a duas campanhas eleitorais.A resposta do gabinete do primeiro-ministro refere a coincidência nos timings escolhidos pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, implicando a possibilidade de motivações políticas.
Montenegro rejeitou que o comunicado faça essa insinuação. Apesar do pedido do Público, o primeiro-ministro recusou dar as datas em que recebeu e que enviou os pedidos de informação. Argumentou que "não divulga informação processual".
Também não esclareceu se já enviou a ultima documentação que foi pedida na semana passada.
