Spinumviva. Luis Montenegro diz estar "tranquilo" com todo o processo

A resposta do gabinete do primeiro-ministro refere a coincidência nos timings escolhidos pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, implicando a possibilidade de motivações políticas.

Em resposta ao jornal, é feita uma associação da data dos pedidos de documentação feitos no âmbito da averiguação preventiva, a duas campanhas eleitorais.Montenegro rejeitou que o comunicado faça essa insinuação.Apesar do pedido doTambém não esclareceu se já enviou a ultima documentação que foi pedida na semana passada.