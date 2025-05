A oposição acusa o Governo e o PSD de estarem de "cabeça perdida", com Pedro Nuno Santos a dizer que Luís Montenegro está a pôr em causa a confiança nas instituições. Em causa, as declarações de um deputado do PSD. Hugo Carneiro sugeriu que a justiça consulte os registos telefónicos de deputados para saber quem divulgou a nova declaração de interesses do primeiro-ministro à imprensa.