Spinumviva. Socialista Isabel Moreira aponta "deriva populista" a Montenegro. PSD vê imagem "reforçada"

Em declarações à Antena 1, no programa, a deputada do PS considerou quedas funções exercidas.", afirmou a socialista.Na quarta-feira, após ter sido divulgada a decisão de arquivar o caso, Luís Montenegro, disse que quem ultrapassa "" pode cair numa "". Isabel Moreira entende que se o líder do PSD estiver convicto dessa afirmação, então deve mesmo apresentar uma queixa ao Conselho Superior do Ministério Público.", insistiu a deputada.Isabel Moreira sublinha ainda que, no entender do PS, a questão sempre foi "" e de "" sobre as questões colocadas a Luís Montenegro e que o chefe do Governo, diz a deputada, sempre acolheu as perguntas como uma "".

"Sempre considerou uma afronta terem sido feitas perguntas. E, eu queria esclarecer que isto não foi quase um inquérito, nem pelo facto de ter sido tudo voluntário, nem pelo facto de não ser sindicável como um inquérito. Isto foi uma averiguação preventiva que, repito, não deveria nunca ter acontecido, porque as averiguações preventivas por decisão do Tribunal Constitucional sobre factos passados são inconstitucionais", defendeu.

PSD considera que Spinumviva foi usada de forma "lamentável"



Para António Rodrigues, deputado e vice-presidente da bancada do PSD, a averiguação preventiva feita pelo Ministério Público foi "exaustiva" e defende que a imagem de Luís Montenegro sai "reforçada" com o desfecho deste caso.

clarificou completamente" o assunto após ter sido "acusado" de algo que "não se verificou" e que foi "usado politicamente, pessoalmente e em termos familiares" de uma forma que o deputado considera ter sido "lamentável". Estamos naturalmente satisfeitos com o resultado do arquivamento do processo". Segundo o social-democrata, o primeiro-ministro "" o assunto após ter sido "" de algo que "" e que foi "" de uma forma que o deputado considera ter sido ""."Coincidindo com o Natal, a decisão é uma boa notícia, porque, independentemente do resto, retira uma carga psicológica de cima do primeiro-ministro, mas, este tipo de processos que têm aumentado ao longo do tempo são lamentáveis. Felizmente correu como se esperaria que corresse. Nunca tivemos dúvidas relativamente a essa situação e estes desfechos", assinala António Rodrigues, que conclui: "".

", disse, na Antena 1.

Chega não quer Montenegro a "driblar" o Ministério Público

Conhecida a decisão do Ministério Público sobre o arquivamento, Rita Matias, deputada e dirigente do Chega, diz, na Antena 1, que, no entender do partido, o caso não está encerrado e que ainda há informação por esclarecer.

", assinalou.Segundo a deputada, a reação de Luís Montenegro ao arquivamento demonstrou que o chefe do Governo "" e que "".No programa Entre Políticos, a deputada do Chega referiu que a principal preocupação do Chega é que Luís Montenegro não esteja a "" o Ministério Público.", lembrou Rita Matias, que considera ser "" o facto de ter existido uma "" de "" do processo para obter uma "" na Assembleia da República.

A dirigente do Chega considera mesmo que alcançar uma maioria absoluta em eleições antecipadas era um "sonho que não saiu concretizado" por parte de Luís Montenegro.

Livre considera que primeiro-ministro "não foi transparente". BE acusa Montenegro não querer cumprir a lei



Na Antena 1, Paulo Muacho, deputado do Livre, considerou "positivo" que o Ministério Público tenha entendido não haver suspeitas de ilícito criminal sobre o primeiro-ministro, mas salienta que tal não invalida uma avaliação ética e política a Luís Montenegro.

"Não foi transparente, não foi claro e não quis dar os esclarecimentos que devia ter dado ao parlamento e ao país. Escudou-se sempre no correr para eleições e achou que as eleições, no fundo, o ilibavam, e isso é um princípio muito perigoso", sublinhou Paulo Muacho, que critica o facto de o chefe do Governo ter mantido uma empresa enquanto primeiro-ministro e de rejeitar divulgar os clientes da empresa, bem como eventuais relações que poderiam existir.Paulo Muacho defende ainda que Luís Montenegro deveria ter encerrado a empresa no momento em que assumiu funções governativas: "".", disse.Para o bloquista, que regressa ao parlamento no início do ano em substituição de Mariana Mortágua, o Primeiro-Ministro está a "" quando sugere que foi alvo de um escrutínio desnecessário.", insistiu.Fabian Figueiredo afirma ainda que a Luís Montenegro "" em vigor e que "".

