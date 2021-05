Sporting. MAI pediu inquérito à atuação da PSP durante festejos

O primeiro-ministro informou que o ministro da Administração Interna já fez um despacho a solicitar informações à PSP "sobre como tinha sido articulado todo o planeamento com o conjunto das entidades envolvidas, desde o Sporting Clube de Portugal à Câmara Municipal de Lisboa e à Direção-Geral da Saúde".