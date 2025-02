Subsídio de Natal pago à segurança externa foi "circunscrito"

Rosário Palma Ramalho deu instruções às duas empresas - a que estava de saída e a que entrou - para que repartissem em duodécimos o pagamento dos subsídios de Natal a 365 vigilantes.De acordo com a lei, esse encargo não cabe à entidade que paga o serviço, mas sim à empresa que emprega os trabalhadores à data do pagamento do subsídio.

A questão foi levantada esta quarta-feira na Comissão Parlamentar da Segurança Social e Trabalho. A oposição alertou para o perigo de a decisão abrir precedentes. Rosário Palma Ramalho desvalorizou e recusou esse risco.

Os subsídios de Natal dos vigilantes das instalações do Ministério da Segurança Social foram pagos durante o mês de dezembro.Os deputados do Bloco de Esquerda e do PCP defenderam o fim do recurso a serviços externos para necessidades permanentes do Ministério.”.