Suspeita de fraude eleitoral chega ao Ministério Público

Foto: Nuno Veiga - Lusa

A investigação da RTP intercetou, no passado sábado, centenas de emigrantes à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A aguardá-los estava um presidente de junta de freguesia recandidato às eleições autárquicas pelo Partido Socialista.



No domingo, dia da votação, o Sexta às 9 deparou com os mesmos emigrantes a votarem na freguesia onde o presidente de junta acabou por ser reeleito.



Em Montalegre, a população está indignada com a presumível deturpação de resultados.



Relativamente às eleições legislativas, a abstenção caiu e os votos no PS cresceram na mesma proporção, levando a que Orlando Alves, recandidato à presidência da Câmara Municipal, fosse reeleito com maioria absoluta.