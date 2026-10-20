TAP: "Governos de Costa acumularam erros graves", acusa ministro da Presidência

Ouvimos Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro, Ana Catarina Mendes a dizer «se eu tivesse podido eu teria feito e seria tudo qualquer coisa» e acumularam erros graves nas várias políticas", acusa. ", acusa.

No programa da Antena 1, o ministro da Presidência atira que "".Nesta entrevista Leitão Amaro responde a Pedro Nuno Santos, o antigo ministro das Infraestruturas que veio dizer que a venda de parte da companhia aérea “”.

PS devia reconhecer "erro brutal" nas leis da habitação

Leitão Amaro recusa responsabilidade do Governo na situação atual na compra e arrendamento de casas.O ministro culpa aquilo a que chama de "leis do arrendamento da geringonça e do PS".

Não há gestão política de operações policiais", garante. Nesta entrevista o ministro defende a atuação da polícia no Porto e garante que não houve intervenção política na decisão da carga policial. "", garante.

", leis que, diz Leitão Amaro, "".", defende.E conclui que o PS ""., em Portugal.Em entrevista ao, Leitão Amaro diz mesmo que "".", defende.

Lei da imigração socialista? "Um desastre, política profundamente errada"

Ao Política com Assinatura, Leitão Amaro comenta as declarações de Ana Catarina Mendes, a antiga ministra dos Assuntos Parlamentares, que afirmou que "a chegada de Luís Montenegro ao Governo e, em particular, a ação do ministro Leitão Amaro, permitiu aumentar um sentimento negativo sobre a imigração que nunca houve em Portugal".

teve um resultado que foi um desastre" e diz mesmo que a política relativa à imigração de António Costa, José Luís Carneiro e Ana Catarina Mendes "foi uma política profundamente errada". Leitão Amaro não duvida das boas intenções de Ana Catarina Mendes, mas "" e diz mesmo que a política relativa à imigração de António Costa, José Luís Carneiro e Ana Catarina Mendes".

Para o ministro da Presidência esta afirmação "".", relembra.

Caso Passos Coelho é " dramatização totalmente injustificada"

A editora de Política da Antena 1 questiona Leitão Amaro se "o PSD de hoje perdoa as críticas que Pedro Passos Coelho tem feito ao Governo?". O ministro sorri e considera que "a forma como a pergunta está colocada quer introduzir uma dramatização que é totalmente injustificada".

Leitão Amaro desvaloriza as críticas do antigo primeiro-ministro ao atual Governo e vai dizendo que a expressão da opinião "" e garante que no Governo "".". É desta forma que Leitão Amaro responde ao colega de Governo, Miguel Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas e Habitação que assumiu que o Governo tem de melhorar a comunicação junto da opinião pública.Questionado sobre se "", Leitão Amaro refere que "".", garante o ministro da Presidência referindo-se ao investimento que o Governo fez na agência de notícias.Leitão Amaro destaca aquilo a que chama de" relembrando os cinco milhões de euros que injetou na agência para modernização e transformação.Sobre os descontos de 90% na cobrança dos serviços da Lusa, o ministro que tutela a comunicação social defende que "". E questiona a editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho: "". "", responde o ministro.". "", pergunta a jornalista. "", responde o ministro.Leitão Amaro recusa o aumento da Contribuição Audiovisual (CAV),", afirma por entender que deve ser a RTP, através de "", a financiar o processo de transformação que o Governo estabeleceu para a empresa.