TAP. PSD procura apoio de PS e Chega para a privatização total: "Qualquer um dos partidos pode ajudar a influenciar essa decisão"

reflete a saúde" da companhia que estava numa "posição extremamente debilitada" e que foi alvo de "injeções de capitais públicos". Não basta injetar dinheiro”, afirmou, defendendo que a reestruturação transformou um ativo deficitário numa companhia "capaz de atrair o interesse" de grandes grupos internacionais. No mesmo sentido, Inês Palma Ramalho entende que a venda à Lufthansa "" da companhia que estava numa "" e que foi alvo de "".A vice-presidente do PSD elogia ainda o trabalho desenvolvido pela gestão e pelos trabalhadores da TAP para recuperar a companhia, mas distingue esse esforço da decisão política de injetar dinheiro público na empresa: “”, afirmou, defendendo que a reestruturação transformou um ativo deficitário numa companhia "" de grandes grupos internacionais.

No programa, na RTP Antena 1, Inês Palma Ramalho, vice-presidente do PSD, mostrou-se convicta de que, apesar das reservas manifestadas pela oposição, o negócio pode contar com o apoio de diferentes partidos na Assembleia da República.", assinalou a social-democrata, que considera que o resultado alcançado na privatização parcial demonstra o valor da TAP e o "" do processo negocial conduzido pelo Governo.”, defendeu, acrescentando que a operação permitirá também ao Estado português ir além do montante a receber pela venda de uma participação no capital, desde logo com garantia de investimentos previstos na formação aeronáutica, na manutenção e na modernização da frota.", sublinhou.

PS não quer ser obstáculo, mas defende participação do Estado: "Temos de continuar o debate"



Pelo PS, o deputado Carlos Pereira considerou operação "positiva" e defendeu que a intervenção pública na TAP, durante a pandemia de Covid-19, foi indispensável para evitar o desaparecimento da companhia. “Sem a reestruturação, em 2020, nem sequer estávamos a ter este programa, nem sequer estávamos a falar sobre os méritos desta operação”, afirmou.

O deputado socialista rejeita as críticas feitas, sobretudo à direita, à nacionalização e à injeção de capital público, argumentando que. Carlos Pereira salienta ainda que o Governo está a seguir o caminho definido no plano de reestruturação negociado com a União Europeia e que previa a venda da companhia.", insistiu o deputado, que acrescenta que seria preferível, no entanto, que o Estado português mantivesse uma participação no capital da companhia aérea: "".

"Perante aquilo que o país fez, e perante o que está em cima da mesa, eu acho que toda a operação que envolve a TAP serviu para recuperar significativamente [os cerca de três mil milhões investidos na companhia], porque não estamos a falar apenas do volume monetário", defendeu.

IL defende venda total: "Desde que o comprador seja credível e que dê as garantias certas"



A Iniciativa Liberal considera que a privatização total deve avançar e vê na Lufthansa um parceiro capaz de desenvolver a TAP de uma forma que o Estado português não conseguiria financiar. Na RTP Antena 1, o deputado Jorge Miguel Teixeira defendeu que a venda deve prosseguir "desde que o comprador seja credível e que dê as garantias certas".

", assinalou o deputado liberal, que vê na companhia alemã Lufthansa um comprador "mais do que credível".Segundo Jorge Miguel Teixeira, oe garantir que não há um recuo do processo.", disse.no mercado aeronáutico.

"Estamos a falar de um investidor que tem, de facto, a capacidade para levar a TAP a ser mais ambiciosa de uma maneira que o Estado português nunca conseguiria ser nem teria capacidade", sublinhou.

BE exige acesso aos contratos e questiona negócio: "A última vez que Pinto Luz conduziu uma privatização foi uma catástrofe"



O Bloco de Esquerda considera que a TAP continua a ser um "ativo estratégico" para a economia portuguesa e contesta a ideia de que a venda seja necessariamente a melhor solução para o país. Na RTP Antena 1, o deputado Fabian Figueiredo defendeu que o Estado português já recuperou um valor "bem acima" dos cerca de três mil milhões de euros investidos na companhia, tendo em conta o contributo da TAP para a economia, o emprego, as exportações e a receita fiscal, e apontou ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

empresa tem um papel relevante no turismo e na atividade de milhares de empresas que dependem da operação da TAP e alertou para o facto de outras companhias aéreas europeias terem beneficiado de apoios públicos, considerando que esse contexto deve ser tido em conta na avaliação do negócio. Só há Lufthansa para comprar a TAP porque o Governo alemão injetou 9 mil milhões de euros. Já recebeu tudo de volta. O dinheiro injetado na TAP já veio todo de volta. Todo. O que a Lufthansa fez ao transferir os 9 mil milhões de euros foi num quadro de uma operação de capital que permitiu que não houvesse falência da empresa. Ou seja, até os liberais alemães, ao contrário dos liberais portugueses, perceberam que era importante não destruir o mercado aeronáutico alemão, que era isso que teria representado a falência da TAP", insistiu. O bloquista sublinhou também que ae alertou para o facto de outras companhias aéreas europeias terem beneficiado de apoios públicos, considerando que esse contexto deve ser tido em conta na avaliação do negócio.", insistiu.

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O programa Entre Políticos é moderado pelo jornalista João Alexandre.