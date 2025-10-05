Tavares acusa líder da IL de recorrer a ataques de caráter para não falar de propostas

O porta-voz do Livre acusou hoje a líder da Iniciativa Liberal de recorrer a ataques de caráter para não ter que falar das suas propostas autárquicas, pedindo-lhe coragem para dizer quantos funcionários públicos quer despedir a nível local.

"O que eu acho é que a Mariana Leitão deveria falar de autárquicas, deveria dizer quais são os seus compromissos. E ao entrar por esta lógica de ataques que já não são de conteúdo, já são de caráter, bem, aí está a desviar o assunto para não ter de falar nas suas propostas autárquicas", argumentou Rui Tavares, em declarações aos jornalistas à margem de uma iniciativa no concelho da Amadora, distrito de Lisboa.

Depois de esta manhã Tavares ter acusado a presidente da IL de desespero e exigido um pedido de desculpas pela liberal ter responsabilizado o seu partido de incentivar "atos de vandalismo" após uma manifestação pró-Palestina em Lisboa, Mariana Leitão devolveu que o porta-voz do Livre tem um "discurso sonso", por defender políticas de "esquerda radical" ao mesmo tempo que quer convencer os eleitores de que não é extremista.

Rui Tavares salientou que "toda a gente" sabe que uma das principais propostas da IL é baixar impostos, mas advertiu que "menos impostos significa menos recursos para as câmaras municipais" e "é preciso explicar como é que se faz, o que se tem que fazer se temos menos recursos".

"Depois, mais recentemente, agregaram uma segunda proposta: despedir funcionários, ter coragem de despedir funcionários públicos. Bem, é preciso dizer quais. Também é preciso coragem de dizer que funcionários públicos é que se vai ter a coragem de despedir", argumentou.

Tavares confessou ter pena que o diálogo com a líder liberal tenha subido de tom nas últimas horas, sublinhando que sempre teve "diálogos vivos" com anteriores presidentes da IL mas que foram "de conteúdo" e não "de caráter".