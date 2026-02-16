TC confirma vitória de Seguro com mais de 3,5 milhões de votos

António José Seguro alcançou 3.502.613 votos (66,84%), enquanto André Ventura somou 1.737.950 votos (33,16%), segundo os resultados finais divulgados após a assembleia de apuramento geral da eleição para Presidente da República pelo TC.

Num total de 11.025.823 inscritos, foram considerados 5.240.563 de votos validamente expressos, registando-se 177.072 votos brancos e 98.342 votos nulos, segundo os resultados divulgados hoje após a conclusão, no domingo, do escrutínio em 20 freguesias, que adiaram as eleições uma semana devido ao mau tempo.

Segundo os resultados finais, registaram-se 5.515.977 votantes (50,03%), sendo a abstenção de 49,97% (5.509.846).

"Por ter obtido mais de metade dos votos validamente expressos, foi (...) eleito o candidato António José Martins Seguro. São estes resultados que, em nome do Tribunal Constitucional, me cabe anunciar proclamando, em conformidade, eleito Presidente da República o cidadão António José Martins Seguro", pode ler-se na nota assinada pelo presidente do TC, José João Abrantes.

A vitória de António José Seguro com mais de 3,5 milhões de votos é um recorde.

Há uma semana, Seguro tornara-se no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares nas eleições de 1991. Ficou, contudo, atrás dos 70,3% na reeleição de Mário Soares, que percentualmente continua a ser o maior sempre.

Na segunda volta, em 8 de fevereiro, Seguro tinha ganho todos os distritos e regiões autónomas e 303 concelhos. No domingo, juntou mais três concelhos: Álcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, que adiaram a votação devido ao mau tempo.