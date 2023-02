Teixeira Lopes propõe nome de José Soeiro para liderança do BE

João Teixeira Lopes garante que ainda é cedo para centrar a corrida à liderança do partido num único nome. Esta noite no J2, o ex-dirigente e um dos fundadores do Bloco de Esquerda revelou que gostava de ver mais discussão e aponta o nome de José Soeiro como um possível candidato.