Televisões propõem modelo das últimas legislativas. AD quer líder do CDS em três debates

As três televisões em sinal aberto reuniram-se esta terça-feira com os representantes dos partidos e coligações com assento parlamentar e avançaram com a proposta de 28 debates, o mesmo modelo adotado nas eleições legislativas de 2024. A Aliança Democrática propôs que o líder do PSD seja substituído pelo líder do CDS-PP nos debates contra o Bloco de Esquerda, Livre e PAN. As negociações ainda estão em curso.