"Tem de ser Luís Montenegro a ir às eleições", diz Alberto João Jardim

"Neste momento tem de ser Luís Montenegro a ir às eleições", disse João Jardim em declarações à RTP, garantindo que o partido não está dividido relativamente a esta questão. "Aqui não há dúvidas", asseverou, afirmando que "será o país que vai decidir se Montenegro está fragilizado".



Questionado sobre se Pedro Passos Coelho seria uma boa opção para representar o PSD nas próximas eleições, João Jardim respondeu que não. "Quem começou a destruir o PSD foi esse senhor. Ele mudou o ADN do partido", disse.



"Pedro Passos Coelho não é alternativa a Luís Montenegro. Para mim são a mesma música", afirmou.



O ex-presidente do Governo da Madeira considera que o responsável pela atual crise política "é do sistema e de todos aqueles que são situacionistas com o sistema".



"Na medida em que o líder do PS e o líder do PSD também se têm mostrado situacionistas do sistema, eles também são das muitas pessoas que têm responsabilidade pelo que está a suceder", disse Alberto João Jardim, considerando que "o PS e o PSD foram ultrapassados" pelos "partidos de protesto".