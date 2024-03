Nesta altura em que as atenções da campanha eleitoral estão focadas nas queixas e reclamações dos eleitores e dos partidos, a Antena 1 foi visitar o Contact Center da Comissão Nacional de Eleições onde todas as semanas são atendidas mais de 800 chamadas.Participações, pedidos de informação, mas também protestos que são atendidos por 14 pessoas todos os dias. Tem dúvidas? Ligue o 213 923 800, entre as 8h e as 20h.





A Alexandra Sofia Costa foi conhecer a equipa.