Tempo de serviço. Governo não se demite se o parlamento der razão aos professores

A agência Lusa cita uma fonte do Governo a afirmar que a eventual aprovação pelo parlamento de propostas para a contabilização integral do tempo de serviço antes congelado aos professores colocará em causa a sustentabilidade das contas públicas nacionais.



A fonte citada pela Lusa declarou, textualmente, que "o que está em causa é a sustentabilidade das finanças públicas e não a sustentabilidade do Governo".





Reagia desse modo à notícia esta tarde avançada pela Rádio Renascença de que o Governo estará a equacionar o cenário de demissão caso seja aprovada no parlamento uma proposta que contemple a contagem total do tempo de serviço dos docentes.





No entanto, a possibilidade de PSD, CDS-PP, PCP e BE se entenderem a prazo, em sede de comissão, numa solução para a contabilização total do tempo de serviço dos professores, foi considerada por António Costa como um motivo de "elevada preocupação".





E essa preocupação não se dissipa, mesmo que a fórmula do eventual acordo entre os parceiros da maioria parlamentar geringoncista e os dois partidos da oposição de direita seja uma fórmula de satisfação da reivindicação dos professores faseada ao longo da próxima legislatura.

"O Governo demonstrou abertura nas negociações com os sindicatos dos professores, mudou a sua posição de partida e foi até ao limite do possível em termos financeiros", acrescentou a mesma fonte, repetindo o discurso feito pelo primeiro-ministro sobre esta matéria.





A Assembleia da República discute hoje, em plenário, pedidos de apreciação parlamentar ao decreto do Governo de contabilização parcial do tempo de serviço dos professores. O diploma do Governo é contestado pelo PSD, CDS-PP, PCP, BE e PEV, estando as votações agendadas para quarta-feira.Segundo o Governo, além do impacto direto resultante de uma decisão nesse sentido relativa aos professores, acima dos 550 milhões de euros, fonte do executivo refere também que, numa situação dessas, a medida teria depois de ser estendida a outros setores profissionais em idênticas circunstâncias, o que faria "aumentar ainda mais o impacto do acréscimo de despesa nas contas públicas nacionais".