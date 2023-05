"Tenho falado imenso enquanto presidente, tenciono não falar nada depois", afirma Marcelo

Foto: Filipe Amorim - Lusa

O presidente da República não quis comentar as palavras de Aníbal Cavaco Silva, que teceu duras críticas ao Governo no último fim de semana. Marcelo Rebelo de Sousa recusou-se a falar sobre ex-chefes de Estado e também acerca de "eventos partidários".