"Tenho muito orgulho em ser de esquerda". Jorge Pinto apresenta candidatura à Presidência da República

"Tenho muito orgulho de ser de esquerda", vincou, considerando ainda que a sua candidatura "fazia falta", já que "não surgiu uma candidatura extra partidária que agregasse as esquerdas".

Jorge Pinto considerou que esta eleição será "particularmente importante", até porque o país tem neste momento ""uma maioria parlamentar de mais de dois terços de direita e extrema-direita, ambos os governos regionais de direita, Lisboa, Porto e Braga também com presidências de direita"





"Precisamos de um Presidente da República que seja um contrapeso democrático. Um Presidente da República que tenha a coragem e a clareza de dizer o que fará caso o nosso regime e os alicerces do nosso regime estejam sob ameaça", frisou.





E prometeu que, perante qualquer "tentação" de "revisão drástica" da Constituição sem uma ampla discussão, Jorge Pinto chamaria os portugueses de volta às urnas para que tal discussão tivesse lugar.O candidato apresentou-se também como "europeísta" e "ecologista" e espera que Portugal possa ter "voz" e liderar os esforços de transformação da União Europeia, mas também preparar o país no combate às alterações climáticas.

Jorge Pinto, de 38 anos, disse ser do Portugal "semi-interior" e defendeu que é a diversidade do país que torna o país mais forte.





Mais de dois terços dos votantes manifestaram apoio à candidatura de Jorge Pinto, enquanto 17,6% preferiam António José Seguro.





A decisão do Livre em apoiar o deputado Jorge Pinto foi aprovada na noite de sexta-feira na Assembleia do partido, órgão máximo entre congressos. Houve apenas uma abstenção.Em comunicado, o Livre salientou que esta decisão foi tomada "após a consulta mais participada de sempre entre membros e apoiantes" do partido.