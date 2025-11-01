"Tenho muito orgulho em ser de esquerda". Jorge Pinto apresenta candidatura à Presidência da República

O deputado é o candidato do Livre às eleições presidenciais de 2026, que se realizam a 18 de janeiro. A candidatura está a ser apresentada este sábado em Amarante, cidade natal de Jorge Pinto.

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O candidato afirmou que se candidata com o objetivo de combater a extrema-direita e ser a voz da esquerda. 

"Tenho muito orgulho de ser de esquerda", vincou, considerando ainda que a sua candidatura "fazia falta", já que "não surgiu uma candidatura extra partidária que agregasse as esquerdas". 
"Contrapeso democrático"

Jorge Pinto considerou que esta eleição será "particularmente importante", até porque o país tem neste momento ""uma maioria parlamentar de mais de dois terços de direita e extrema-direita, ambos os governos regionais de direita, Lisboa, Porto e Braga também com presidências de direita"

"Precisamos de um Presidente da República que seja um contrapeso democrático. Um Presidente da República que tenha a coragem e a clareza de dizer o que fará caso o nosso regime e os alicerces do nosso regime estejam sob ameaça", frisou. 

E prometeu que, perante qualquer "tentação" de "revisão drástica" da Constituição sem uma ampla discussão, Jorge Pinto chamaria os portugueses de volta às urnas para que tal discussão tivesse lugar.
 O candidato apresentou-se também como "europeísta" e "ecologista" e espera que Portugal possa ter "voz" e liderar os esforços de transformação da União Europeia, mas também preparar o país no combate às alterações climáticas. 
Candidato do Livre

Jorge Pinto, de 38 anos, disse ser do Portugal "semi-interior" e defendeu que é a diversidade do país que torna o país mais forte. 

A decisão do Livre em apoiar o deputado Jorge Pinto foi aprovada na noite de sexta-feira na Assembleia do partido, órgão máximo entre congressos. Houve apenas uma abstenção.

Em comunicado, o Livre salientou que esta decisão foi tomada "após a consulta mais participada de sempre entre membros e apoiantes" do partido. 

Mais de dois terços dos votantes manifestaram apoio à candidatura de Jorge Pinto, enquanto 17,6% preferiam António José Seguro.

(com Lusa)
