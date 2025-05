Teresa Costa Macedo. PR recorda "uma das vozes mais militantes da direita" após o 25 de Abril

Teresa Costa Macedo, que estava internada no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, devido a uma infeção pulmonar, morreu na quinta-feira, aos 82 anos.

Marcelo Rebelo de Sousa fez hoje divulgar uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet em que "apresenta os seus sentidos pêsames à família" da antiga secretária de Estado.

Nessa mensagem de pesar, Teresa Costa Macedo é recordada como "histórica do CDS, dirigente e ativista de diversas instituições ligadas à defesa da família".

"De formação católica, representou uma das vozes mais militantes da direita portuguesa nas primeiras décadas da nossa democracia, a seguir ao 25 de Abril, tendo desenvolvido também intensa atividade nos contactos com os países de língua oficial portuguesa, no domínio da educação e da juventude", acrescenta-se na nota.

Teresa Costa Macedo foi deputada, eleita pelo CDS, e secretária de Estado nos governos da AD (PSD/CDS/PPM) chefiados por Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão, no início da década de 1980. Presidia atualmente à Confederação Nacional das Associações de Família.

Licenciada em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa, Teresa Costa Macedo foi vice-presidente da União Europeia Feminina e membro do Comité Económico e Social da União Europeia.

Foi condecorada com o grau de grande-oficial da Ordem do Mérito pelo então Presidente da República Mário Soares, em junho de 1992, e com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente Jorge Sampaio, em março de 2000.