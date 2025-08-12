Termina prazo de inscrição de imigrantes para votar nas autárquicas
Foto: João Marques - RTP
Termina esta terça-feira o prazo para os imigrantes em Portugal se poderem inscrever tendo em vista o direito ao voto nas eleições autárquicas. A falta de informação em alguns juntas de freguesias e os atrasos na AIMA podem colocar em causa o recenseamento de alguns destes eleitores.
O alerta é deixado pelo movimento Quem Vota Conta, que junta cidadãos luso-brasileiros e lançou uma campanha para informar a comunidade sobre o direito ao voto nas eleições autárquicas.
Maycon Santos, do movimento, afirma que a renovação de autorizações torna-se num entrave. E receia que os atrasos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo impeçam alguns votos.O representante do Quem Vota Conta refere que dezenas de pessoas contactaram este movimento de cidadãos.