Tiago Mayan Gonçalves vai anunciar candidatura à liderança da Iniciativa Liberal este sábado

Tiago Mayan Gonçalves divulgou hoje, em comunicado de imprensa, que vai fazer este sábado, às 15:00, um "importante anúncio à comunicação social acerca das eleições internas da Iniciativa Liberal (IL)", em Vila Nova de Gaia.

À agência Lusa, fonte próxima do ex-candidato presidencial da IL confirmou que, nesse evento, Tiago Mayan Gonçalves vai fazer o "anúncio formal" da sua candidatura à liderança do partido, cuja convenção eletiva deverá acontecer no início de 2025.

Em abril, numa conferência de imprensa num hotel em Lisboa, Tiago Mayan Gonçalves, opositor à liderança de Rui Rocha, já tinha afirmado que estaria pronto para encabeçar uma candidatura à liderança da IL quando houvesse eleições no partido.

"Quando estiver no período eleitoral, estarei pronto para, se necessário e tendo a equipa para o fazer, liderar uma candidatura à liderança", afirmou, num evento em que tinha apresentado um manifesto sob o lema "Unidos pelo liberalismo", em que prometia "refundar o partido em valores e princípios liberais" e "apresentar uma liderança forte e carismática, verdadeiramente liberal".

Além da apresentação deste manifesto, assinado por cerca de 200 militantes do partido, Tiago Mayan Gonçalves também foi um dos principais signatários de uma proposta de alteração aos estatutos da IL - que foi a votos na convenção nacional do partido de 06 e 07 de julho - que previa uma maior descentralização do partido, mais poderes deliberativos para os núcleos territoriais e menos poderes para a Comissão Executiva.

A proposta em questão foi chumbada, assim como a que tinha sido apresentado pelo Conselho Nacional da IL, tendo o partido ficado com os mesmos estatutos que tinha.

Tiago Mayan Gonçalves, que tem encabeçado a oposição interna à liderança de Rui Rocha, foi o candidato da IL nas eleições presidenciais de 2021, tendo ficado em sexto lugar, com 3,22% dos votos.

No comunicado de imprensa hoje divulgado, refere-se também que Tiago Mayan Gonçalves foi "fundador e primeiro presidente do Conselho de Jurisdição da IL" e é "atualmente presidente da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde", no Porto.

A Iniciativa Liberal é atualmente liderada por Rui Rocha, que foi eleito presidente do partido em janeiro de 2023, com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro, que ficou com 44%, e José Cardoso, que obteve 4,3%.